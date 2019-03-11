Санкции США: в порту Южной Кореи отказались заправлять судно РФ
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Грузовое судно "Партизан", которому отказали в заправке топливом, принадлежит российской компании "Гудзон", говорится в сообщении.
"Мы заявили протест администрации порта и власти из-за того, что они саботируют обеспечения судна дизельным топливом", - сказал заместитель гендиректора компании-судовладельца Валерий Улискин.
В сообщении отмечается, что судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, которое необходимо для включения электрогенераторов.
"У нас есть информация из российского посольства и генерального консульства о том, что ни правительство, ни морские власти Республики Корея не накладывают никаких ограничений на суда компании", - заявил Улискин.
- Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР. 14 сентября 2018 года США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
- Минфин США внес в санкционный список трех высокопоставленных партийных деятелей КНДР.
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