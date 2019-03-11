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Санкции США: в порту Южной Кореи отказались заправлять судно РФ


фото: riafan
В южнокорейском порту Поханг отказались заправлять топливом российское грузовое судно, которое попало под санкции США

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Грузовое судно "Партизан", которому отказали в заправке топливом, принадлежит российской компании "Гудзон", говорится в сообщении.

"Мы заявили протест администрации порта и власти из-за того, что они саботируют обеспечения судна дизельным топливом", - сказал заместитель гендиректора компании-судовладельца Валерий Улискин.

В сообщении отмечается, что судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, которое необходимо для включения электрогенераторов.

Ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование не могут работать из-за отсутствия электроэнергии на борту, экипаж судна, где нет тепла и провизии, отмечается в сообщении.

"У нас есть информация из российского посольства и генерального консульства о том, что ни правительство, ни морские власти Республики Корея не накладывают никаких ограничений на суда компании", - заявил Улискин.

 

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