С украинских алиментщиков взыскали более 5 млрд грн, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook .

"Меня всегда возмущает несправедливость, тем более, когда она касается детей. Бывает, что родители не могут найти общий язык между собой, их пути расходятся. Но дети не должны быть заложниками взрослых проблем", - подчеркнул он.

По словам главы правительства, за прошлый год работникам Государственной исполнительной службы удалось взыскать более 4,6 млрд грн алиментов в пользу 555 тыс детей.

"В общем, за время существования инициативы "Чужих детей не бывает" возвращено 5,2 млрд грн долгов по алиментам", - сообщил Гройсман.

Премьер добавил, что как бы там ни случилось в жизни взрослых - дети должны быть защищены.

Гройсман напомнил, что злостным должникам запрещается выезд за границу, вождение, пользование оружием, охота.