//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

С украинских алиментщиков взыскали более 5 млрд грн, - Гройсман


фото: lugjust.gov.ua
За время реализации правительственной пограммы "Чужих детей не бывает" вернули 5,2 млрд грн долгов по алиментам

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Меня всегда возмущает несправедливость, тем более, когда она касается детей. Бывает, что родители не могут найти общий язык между собой, их пути расходятся. Но дети не должны быть заложниками взрослых проблем", - подчеркнул он.

По словам главы правительства, за прошлый год работникам Государственной исполнительной службы удалось взыскать более 4,6 млрд грн алиментов в пользу 555 тыс детей.

"В общем, за время существования инициативы "Чужих детей не бывает" возвращено 5,2 млрд грн долгов по алиментам", - сообщил Гройсман.

Премьер добавил, что как бы там ни случилось в жизни взрослых - дети должны быть защищены.

Гройсман напомнил, что злостным должникам запрещается выезд за границу, вождение, пользование оружием, охота.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать