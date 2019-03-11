Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за военное сотрудничество со США

11 марта, 2019, 11:32

В Госдуме России заявила, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями ударов РФ

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает российское издание "Интерфакс".

Он сказал, что НАТО наращивает военное присутствие возле российских границ.

"Дружеское участие вашей тактической авиации в мероприятиях ядерной миссии. Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки. Американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные. Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов, и вы это должны осознавать ", - сказал Шаманов.

Ранее отмечалось, что РФ продолжает подготовку военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия.