Работа, где 120 лет ничего не нужно делать: шведские художники предлагают странную вакансию
Как пишет Atlas Obskura, будущий сотрудник может заниматься тем, чем захочет, - нужно только приходить на станцию и идти с ней в определенное время.
Придумали вакансию шведские художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби, известные своими экспериментами. Для воплощения своего нового арт-проекта они создали фонд "Вечное трудоустройство" (Eternal Employment Foundation), из которого и будет выплачиваться зарплата счастливому работнику. Сейчас в фонде 6 млн шведских крон - это около $ 650 000, однако в дальнейшем он будет пополняться.
В том случае, если сотрудник по каким-то причинам захочет покинуть свой пост, ему будет найдена замена. По подсчетам создателей вакансии, она будет действовать не менее 120 лет - такой срок они определяют как "вечный".
Откроется позиция в 2025 году на железнодорожной станции Korsvägen в Гетеборге. Художники надеются, что вакансия станет городской легендой или мемом. "Будут ходить истории о человеке, который был нанят навечно, чтобы ничего не делать", - говорится в описании фонда Eternal Employment.
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