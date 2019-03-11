//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Работа, где 120 лет ничего не нужно делать: шведские художники предлагают странную вакансию

На шведской железнодорожной станции откроется необычная вакансия, где кандидату предлагают пожизненное трудоустройство, хорошую стартовую зарплату, которая будет повышаться ежегодно, отпуск, пенсию - и никаких рабочих обязанностей

Как пишет Atlas Obskura, будущий сотрудник может заниматься тем, чем захочет, - нужно только приходить на станцию и идти с ней в определенное время.

Придумали вакансию шведские художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби, известные своими экспериментами. Для воплощения своего нового арт-проекта они создали фонд "Вечное трудоустройство" (Eternal Employment Foundation), из которого и будет выплачиваться зарплата счастливому работнику. Сейчас в фонде 6 млн шведских крон - это около $ 650 000, однако в дальнейшем он будет пополняться.

В том случае, если сотрудник по каким-то причинам захочет покинуть свой пост, ему будет найдена замена. По подсчетам создателей вакансии, она будет действовать не менее 120 лет - такой срок они определяют как "вечный".

Откроется позиция в 2025 году на железнодорожной станции Korsvägen в Гетеборге. Художники надеются, что вакансия станет городской легендой или мемом. "Будут ходить истории о человеке, который был нанят навечно, чтобы ничего не делать", - говорится в описании фонда Eternal Employment.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать