"Около 10 дел": Порошенко рассказал о новых расследованиях коррупции в "оборонке"
11 марта, 2019, 07:52
Президент Украины Петр Порошенко заявил об открытии "около 10" новых уголовных дел в отношении хищений в оборонном секторе
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"После моего обращения возбуждено дополнительных около 10 уголовных дел, проведены обыски во всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов в том числе и по директорам", - сказал Порошенко.
Президент добавил, что за время после начала российской агрессии было открыто 400 уголовных дел.
"Возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений. Полученные приговоры суда. Руководители предприятий уволены или попали под приговор суда", - рассказал Порошенко.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ бо увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских , так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $ 2,2 млн
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- Журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-