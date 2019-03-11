"Около 10 дел": Порошенко рассказал о новых расследованиях коррупции в "оборонке"

11 марта, 2019, 07:52

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"После моего обращения возбуждено дополнительных около 10 уголовных дел, проведены обыски во всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов в том числе и по директорам", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что за время после начала российской агрессии было открыто 400 уголовных дел.

"Возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений. Полученные приговоры суда. Руководители предприятий уволены или попали под приговор суда", - рассказал Порошенко.