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"Это не обязательно": Путин не будет отвечать на письмо сына погибшей от "Новичка" британки

Президент России Владимир Путин не будет отвечать на письмо от сына Дон Стерджесс, которая погибла в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". В своем письме сын погибшей просил Путина разрешить британским правоохранителям допросить россиян, причастных к отравлению

Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, передает российское информационное агентство "Интерфакс".

На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца Эвана Хоупа, Песков ответил: "Это вовсе не обязательно".

"Дело в том, что посол РФ назначается указом президента РФ. Собственно он и является чрезвычайным и полномочным послом, и имеет все полномочия говорить от имени Российской Федерации", - сказал Песков.

Напомним, 2 марта сын британки Дон Стерджесс, которая в 2018 году погибла от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, написал эмоциональное письмо Путину с просьбой помочь добиться справедливости.

"Британская полиция считает, что к смерти моей матери причастны как минимум двое граждан России, находящихся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", - говорится в письме 20-летнего Эвана Хоупа.

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