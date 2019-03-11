Путин не освободит военнопленных моряков до выборов, - Порошенко

11 марта, 2019, 12:14

Украинских военнопленных моряков не освободят до президентских выборов

Об Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба президента.

"К сожалению, я не жду позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент.

Порошенко отметил, что не происходит ни одной международной встречи, где вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не было бы поднят.

Напомним, что ЕС принял санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.