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Путин не освободит военнопленных моряков до выборов, - Порошенко


фото: REUTERS
Украинских военнопленных моряков не освободят до президентских выборов

Об Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба президента.

"К сожалению, я не жду позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент.

Порошенко отметил, что не происходит ни одной международной встречи, где вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не было бы поднят.

Напомним, что ЕС принял санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.

  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
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