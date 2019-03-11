Президент Алжира после протестов передумал снова баллотироваться
11 марта, 2019, 20:17
Президент Алжира Абделазиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок
Об этом говорится в обращении президента к народу Алжира, сообщает Algeria Press Service, передает Общественное.
"Бутефлика направил послание народу, в котором объявил об отсрочке президентских выборов 18 апреля 2019 года и о своем решении отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок в качестве президента", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 марта тысячи людей вышли на протесты в столице Алжира в связи с объявлением действующего президента Абделазиза Бутефлики о намерении в пятый раз баллотироваться на эту должность.
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