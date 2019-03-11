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Представители МВФ в Раде: уже известно, какие законопроекты будут обсуждать


фото: REUTERS
11 марта в Верховной Раде Украины будут присутствовать представители Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Михаил Довбенко, передает РБК-Украина .

По его словам, представители МВФ должны увидеть, каким образом Украина планирует выполнять договоренности, зафиксированные в меморандуме.

"Сегодня у нас в Верховной Раде будет миссия МВФ, которая будет представлять интересы международных финансовых организаций и доноров. Их внимание будет привлечено к тому, каким образом мы планируем выполнять наши договоренности, зафиксированные в меморандуме", - сообщил Довбенко.

По словам Довбенко, наибольшее внимание будет привлечено к проекту закона №2413-я по консолидации функций по госрегулировании рынков финансовых услуг.

"Наибольшее внимание (МВФ, - ред.) в нашей дискуссии будет привлечено законопроекту №2413-а" Об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному урегулированию рынков финансовых услуг ". Также это проект закона №2456-Д по совершенствованию прав потребителей финансовых услуг ", - сообщил Довбенко.

Также чиновник отметил важность того, что в повестку дня включен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала".

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