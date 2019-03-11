Одна сигарета в день во время беременности удваивает риск внезапной смерти ребенка, - исследование
Они обнаружили, что даже одна сигарета в день удваивает риск, пишет EurekAlert!
Сотрудник лаборатории Microsoft Хуан Лависта (Juan Lavista) объяснил, что для анализа они использовали алгоритм, который обрабатывал информацию, полученную в период с 2007 по 2011 год:
"Мы построили модели машинного обучения, анализировали данные о рождении и смерти младенцев, учитывая историю курения матерей. Это позволило нам добиться того, что раньше оставалось недоступным, а именно - оценить влияние каждой дополнительной сигареты на SUID".
В западной врачебной практике под SUID понимают описание внезапной и непредвиденной смерти ребенка в возрасте до года, причина которой остается неочевидной к расследованию. Это понятие включает в себя синдром внезапной детской смерти (sudden infant death syndrome, SIDS) - смерть внешне здорового младенца от остановки дыхания, при этом вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.
Анализ показал, что даже одна сигарета в день во время беременности удваивает риск SUID. Для женщин, которые выкуривали от одной до 20 сигарет в день, каждая дополнительная повышала риск на 0,07.
Авторы также увидели, что избавление от курения даже непосредственно во время созревания плода снижало риск SUID. У женщин, которые сократили потребление сигарет до момента последнего триместра, он снизился на 12 процентов. У тех же, кто смог бросить, риск снизился на 23 процента.
Это исследование стало лишь первым этапом изучения SUID. В дальнейшем ученые планируют воспользоваться уже испытанной технологии для подробного рассмотрения других возможных факторов риска внезапной непредвиденной детской смерти.
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