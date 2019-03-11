Новые хранилища для боеприпасов и ракет построят до конца 2019 года, - ВСУ

11 марта, 2019, 18:51

К концу 2019 года планируется завершить строительство первой очереди из 35 защитных железобетонных обсыпных хранилищ для хранения ракет и боеприпасов

Об этом сообщил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец во время брифинга, передает УНИАН.

Эти хранилища будут оборудованы современными системами пожаротушения, объектовой охранной сигнализации, видеонаблюдения, системой раннего выявления чрезвычайных ситуаций и всем необходимым для безопасного хранения ракет и боеприпасов.

Работы по строительству первой очереди защитных железобетонных обсыпных хранилищ для хранения ракет и боеприпасов начали в 2018 году.

В целом, по словам Швеца, в 2018 году разработали проекты реконструкции технических территорий арсеналов и баз, на которых планируется построить 136 защитных железобетонных обсыпных хранилищ.