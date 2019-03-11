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Непогода в Украине: обесточены 47 населенных пунктов, в Виннице погиб ребенок

В результате шквалистого ветра в Украине 47 населенных пунктов в 5 областях остались без электроснабжения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во Львовской области без электроэнергии остались 19 н. п., в Киевской - 12 н. п., в Житомирской - 12 н. п., в Луганской - 3 н. п., в Черновицкой - 1 н. п.

Кроме того, из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 г.р., а в Одессе было разрушено часть стены новостройки, в результате чего один человек 1935 н. понесла травм. В Тернопольской области в с. Ивановка Теребовлянского района упала металлическая водонапорная башня, которая находилась на стадии строительства.

Также в результате порывов ветра были повреждены 108 (восстановлено 33) крыш зданий жилой и социальной сферы в 5 областях: во Львовской - 99 (восстановлено 33), в Ивано-Франковской - 4, в Тернопольской - 2, в Винницкой - 2, в Одесской - 1.

В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.

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