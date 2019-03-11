Найти врача и медучреждение: в Минздраве запустили подробную карту "первички" в Украине

11 марта, 2019, 14:13

Национальная служба здоровья Украины опубликовала на своем сайте открытые данные о том, как работает первичное звено медицины после трансформации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Пациенты, медики и руководители учреждений первичной медицинской помощи, представители местной власти отныне смогут найти много полезной информации - от карты медучреждений к возрастной структуре пациентов того или иного медучреждения", - отмечается в сообщении.

Данные в открытом доступе теперь размещены на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Обновление данных будет происходить раз в месяц.

Благодаря карте пациент может найти удобное для себя заведение, где работает семейный врач, терапевт или педиатр.

"Например, вы ищете медучреждение возле дома или работы. Возможно, для родителей важно подписать декларацию ребенку с педиатром, который находится рядом с детским садом. Или вам принципиально получать услуги в частных заведениях, поэтому вы можете проверить, какие именно частники заключили договор с НСЗУ и удобно ли вам в них будет ездить. Теперь эта информация в полном объеме отображается на карте по ссылке. Там же пациент может найти контакты заведения - адрес и номер телефона ", - объясняют в Минздраве.

Читайте также: Выбрать семейного врача: как жить в условиях медицинской реформы

В дешборде реализовали долгожданную возможность узнать о своем враче больше. В системе отражаются все врачи, у которых есть хотя бы одна декларация.

Вы можете проверить, может ли выбранный вами врач еще брать пациентов.

А врач благодаря системе может проверить, сколько у него пациентов, возрастную структуру своих пациентов и разграничение по полу.

Также семейные врачи, терапевты и педиатры могут отслеживать, имеет ли их медицинское учреждение контракт с НСЗУ. Руководители медучреждений первички могут отслеживать все необходимые данные по своим заведений: количество деклараций у врачей их заведения, тенденцию подписания деклараций в своем заведении.

Читайте также: Что в Украине теперь можно сделать онлайн: Записаться к врачу, оформить субсидию, зарегистрировать бизнес