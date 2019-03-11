Наш мозг делает выбор задолго до того, как мы это осознаем, - ученые
Исследование ученых опубликовано в журнале Scientific Reports.
Ученые проводили исследования на 14 добровольцах, которые находились в томографе. Им показывали две картинки - одну с красными горизонтальными линиями, другую - с зелеными вертикальными.
После демонстрации изображения на экране исчезали, а добровольцам давалось 20 секунд на то, чтобы выбрать понравившееся изображение и нажать на соответствующую кнопку. В настоящее время ученые наблюдали за активностью их мозга.
Эксперимент позволил исследователям отследить в мозгу добровольцев паттерны активности, которые отвечают за принятие того или иного решения. Это позволило им предсказать решение, которое примет человек, за 11 секунд до нажатия кнопки - это значит, что мозг делает выбор раньше, чем человек может это осознать, отмечают исследователи.
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