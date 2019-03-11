Наш мозг делает выбор задолго до того, как мы это осознаем, - ученые

11 марта, 2019, 18:03

Нейробиологи из Университета Нового Южного Уэльса доказали, что мозг делает выбор между двумя альтернативами задолго до того, как человек успевает это осознать

Исследование ученых опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые проводили исследования на 14 добровольцах, которые находились в томографе. Им показывали две картинки - одну с красными горизонтальными линиями, другую - с зелеными вертикальными.

После демонстрации изображения на экране исчезали, а добровольцам давалось 20 секунд на то, чтобы выбрать понравившееся изображение и нажать на соответствующую кнопку. В настоящее время ученые наблюдали за активностью их мозга.

Эксперимент позволил исследователям отследить в мозгу добровольцев паттерны активности, которые отвечают за принятие того или иного решения. Это позволило им предсказать решение, которое примет человек, за 11 секунд до нажатия кнопки - это значит, что мозг делает выбор раньше, чем человек может это осознать, отмечают исследователи.