Москалькова отмалчивается по поводу операции Грибу

11 марта, 2019, 22:59

Украина до сих пор не получила ответа от России по поводу возможности проведения срочной операции украинцу Павлу Грибу

Об этом написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Я сообщила, что направила ходатайство уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павла в больнице, но ответа пока не получила", - написала Денисова.

Также Денисова напомнила, что крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО, на территории временно оккупированного Крыма, также нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.