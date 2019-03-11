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Москалькова отмалчивается по поводу операции Грибу

Украина до сих пор не получила ответа от России по поводу возможности проведения срочной операции украинцу Павлу Грибу

Об этом написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Я сообщила, что направила ходатайство уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павла в больнице, но ответа пока не получила", - написала Денисова.

Также Денисова напомнила, что крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО, на территории временно оккупированного Крыма, также нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.

  • Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на позапрошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
  • 20-летний политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья сверхкритическое.
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