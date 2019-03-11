Между Нидерландами и Бельгией отменят авиасообщение по экологическим соображениям
11 марта, 2019, 11:22
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за закрытие авиасообщения между Амстердамом и Брюсселем
Информацию об этом передает "Небоскреб" со ссылкой RTBF .
Такое предложение подала "зеленая" партия GroenLinks, ее поддержали D66 и Христианский союз, входящие в правящую коалицию.
Аргументом в пользу закрытия авиасообщения стало то, что поездка на поезде из Амстердама в Брюссель занимает столько же времени, однако оказывает меньше негативного влияния на окружающую среду.
На самом деле перелет занимает 45 минут, а поездка по железной дороге - около двух часов. Впрочем, контроль в аэропортах фактически делает перелет длиннее.
Сейчас между городами осуществляется несколько рейсов в день. Парламент Нидерландов предлагает отказываться от авиаперелетов поэтапно.
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