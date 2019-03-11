Между Нидерландами и Бельгией отменят авиасообщение по экологическим соображениям

11 марта, 2019, 11:22

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за закрытие авиасообщения между Амстердамом и Брюсселем

Информацию об этом передает "Небоскреб" со ссылкой RTBF .

Такое предложение подала "зеленая" партия GroenLinks, ее поддержали D66 и Христианский союз, входящие в правящую коалицию.

Аргументом в пользу закрытия авиасообщения стало то, что поездка на поезде из Амстердама в Брюссель занимает столько же времени, однако оказывает меньше негативного влияния на окружающую среду.

На самом деле перелет занимает 45 минут, а поездка по железной дороге - около двух часов. Впрочем, контроль в аэропортах фактически делает перелет длиннее.

Сейчас между городами осуществляется несколько рейсов в день. Парламент Нидерландов предлагает отказываться от авиаперелетов поэтапно.