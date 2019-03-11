Крупнейшая партия наркотиков за 25 лет: в Нью-Йорке перехватили кокаин стоимостью $ 77 млн
11 марта, 2019, 18:58
Пограничная и таможенная службы США остановили партию кокаина, оцениваемую в $ 77 млн
Об этом сообщает New York Post.
По информации телеканала, это крупнейшая партия наркотиков за последние 25 лет.
Телеканал сообщил, что 1450 кг кокаина были расфасованы в 60 мешков и спрятаны в контейнере, который доставили в порт Нью-Йорка на корабле, который прибыл из Латинской Америки.
Всю партию передали сотрудникам министерства внутренней безопасности США для проведения дальнейшего расследования.
Сейчас никаких арестов в связи с задержанием этой партии наркотиков, по данным телекомпании, не было.
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