Крупнейшая партия наркотиков за 25 лет: в Нью-Йорке перехватили кокаин стоимостью $ 77 млн

11 марта, 2019, 18:58

Пограничная и таможенная службы США остановили партию кокаина, оцениваемую в $ 77 млн

Об этом сообщает New York Post.

По информации телеканала, это крупнейшая партия наркотиков за последние 25 лет.

Телеканал сообщил, что 1450 кг кокаина были расфасованы в 60 мешков и спрятаны в контейнере, который доставили в порт Нью-Йорка на корабле, который прибыл из Латинской Америки.

Всю партию передали сотрудникам министерства внутренней безопасности США для проведения дальнейшего расследования.

Сейчас никаких арестов в связи с задержанием этой партии наркотиков, по данным телекомпании, не было.