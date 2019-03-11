Корабли ФСБ сопровождали украинский буксир во время выхода в море

11 марта, 2019, 16:46

Морской буксир "Корец" совершил плановый выход в Азовское море. За ним наблюдали три корабля ФСБ

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль заметили надводный корабль, который позже идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следовать за "Корцем".

"Незванным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ "Краснодарец". В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди", - сообщили в штабе.

Несмотря на "неприятное соседство", на борту буксира "Корец" отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля и выполнили упражнения практических стрельб.

Также сообщается, что выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром "Корец" прикрывалось дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.