Компания из США построит на Закарпатье еще один завод

11 марта, 2019, 16:03

Американская компания Jabil Circuit строит второй завод по сборке электроники в селе Розовка Закарпатской области

Об этом пишет ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На новом заводе будут складывать мобильные телефоны, медиаплееры и компьютерную технику для экспорта в ЕС.

Как отмечается в сопроводительных материалах компании, с расширением производства в Ужгороде производственные мощности украинского подразделения компании увеличатся вдвое.

Таким образом, это будет крупнейший заводской комплекс Jabil в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).

Компания Jabil Circuit входит в тройку мировых лидеров среди компаний по контактной сборке.

Ужгородский завод компании производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.

Jabil является разработчиком продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает производство, осуществляет поставки и управление продуктами. Jabil имеет более 100 заводов в 26 странах, сотрудничает с более 300 компаниями.