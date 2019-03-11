Компания из США построит на Закарпатье еще один завод
Об этом пишет ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На новом заводе будут складывать мобильные телефоны, медиаплееры и компьютерную технику для экспорта в ЕС.
Как отмечается в сопроводительных материалах компании, с расширением производства в Ужгороде производственные мощности украинского подразделения компании увеличатся вдвое.
Таким образом, это будет крупнейший заводской комплекс Jabil в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).
Компания Jabil Circuit входит в тройку мировых лидеров среди компаний по контактной сборке.
Ужгородский завод компании производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.
Jabil является разработчиком продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает производство, осуществляет поставки и управление продуктами. Jabil имеет более 100 заводов в 26 странах, сотрудничает с более 300 компаниями.
- Согласно сообщению на сайте компании, первый офис Jabil разместился в Харькове. В нем эксперты предоставляют услуги в сферах облачных платформ, веб- и мобильной разработки, IoT тому подобное.
- О том, что компания Jabil Circuit построила под Ужгородом еще один завод площадью более 20 000 кв. м, сообщалось еще в январе 2019 года. На тот момент на заводе продолжались внутренние работы.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-