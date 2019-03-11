IKEA изменила план "прихода" в Украину из-за задержки строительства ТРЦ
Компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине, передает Интерфакс-Украина.
"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. Учитывая задержку строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволяют ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - говорится в официальном ответе компании.
В нем отмечается, что более подробная информация по выходу IKEA в Украине "будет обнародовано, как только она станет доступной".
- Напомним, 19 декабря 2017 года сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок.
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Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
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В конце лета 2019 года в Киеве планируют построить Oсean Mall, в котором откроется первый в нашей стране магазин IKEA.
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В марте стало известно, что шведская компания IKEA ищет в Киеве 4 помещения для магазинов, где будут выдавать заказы из интернета.
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