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IKEA изменила план "прихода" в Украину из-за задержки строительства ТРЦ


фото: REUTERS
Шведская мебельная компания IKEA вынуждена изменить планы выхода на украинский рынок из-за задержки строительства Ocean Mall в Киеве

Компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. Учитывая задержку строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволяют ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - говорится в официальном ответе компании.

В нем отмечается, что более подробная информация по выходу IKEA в Украине "будет обнародовано, как только она станет доступной".

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