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Гуайдо хочет ввести в Венесуэле чрезвычайное положение

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением

Об этом сообщается в аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы в Twitter.

"Исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо направил в Национальную ассамблею республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении", - говорится в сообщении.

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