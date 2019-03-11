Гуайдо хочет ввести в Венесуэле чрезвычайное положение

11 марта, 2019, 19:45

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением

Об этом сообщается в аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы в Twitter.

"Исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо направил в Национальную ассамблею республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении", - говорится в сообщении.