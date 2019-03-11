Гуайдо хочет ввести в Венесуэле чрезвычайное положение
11 марта, 2019, 19:45
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением
Об этом сообщается в аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы в Twitter.
"Исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо направил в Национальную ассамблею республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении", - говорится в сообщении.
#AsambleaVe recibe por parte del presidente (E) de Venezuela @jguaido la solicitud que se decrete el estado de alarma en todo el territorio nacional, debido a la tragedia a causa del apagón nacional sostenido . # 11Mar pic.twitter.com/KwTzqKUkBa- Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 11 марта 2019 г.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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