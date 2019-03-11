Гладковский занимался в СНБО сотрудничеством с НАТО

11 марта, 2019, 15:34



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Уволенный первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский контролировал, как органы исполнительной власти выполняют приказы СНБО, и участвовал в Совместной рабочей группе Украина - НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству