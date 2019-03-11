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Гладковский занимался в СНБО сотрудничеством с НАТО


фото: slovoidilo
Уволенный первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский контролировал, как органы исполнительной власти выполняют приказы СНБО, и участвовал в Совместной рабочей группе Украина - НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на письмо аппарата СНБО, передает Экономическая правда.

Среди других полномочий Гладковского были:

  • контроль за выполнением центральными и местными органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента;
  • руководство работой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;
  • участие в международном сотрудничестве по вопросам функционирования оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;
  • участие в работе двусторонних комиссий по вопросам военно-технического сотрудничества и Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

  • Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставлял оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
  • Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.
  • В Укроборонпроме заявили, что расследование хищений содержит манипуляции.
  • Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия.
  • Президент Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны на время расследования.
  • НАБУ начало досудебное расследование.
  • Отстраненный заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский готов сотрудничать со следователями.
  • Порошенко уволил Гладковского.
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