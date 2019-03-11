ГБР подозревает сотрудников Бердянской колонии в пытках заключенных

11 марта, 2019, 21:01

Государственное бюро расследований расследует возможные факты злоупотреблений должностными лицами Бердянской исправительной колонии №77 в Запорожской области

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.

Следователи Бюро проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО Альянс украинского единства относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц колонии Бердянская.

"26 февраля 2019 года следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 127 ч.2 (истязание группой лиц), 365 ч.2 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением), 189 ч.2 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.