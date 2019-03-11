Физические упражнения снижают риск смерти, даже если ими начали заниматься после 40 лет

11 марта, 2019, 15:22

Специалисты Национального института онкологии США провели исследования и выяснили, что у людей, которые до 40 лет не занимались спортом, физические упражнения все еще могут снизить риск смерти

Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Авторы использовали данные Национального института здоровья, которые собирались в течение 1995-1996 годов с выборкой 315059 человек 58,2% из них составляют мужчины, 41,8% - женщины. Возраст участников варьировался от 50 до 71 года. Все они жили в шести разных штатах. Исследователи отследили анамнезы пациентов и провели анализ чувствительности, чтобы определить связь между физическими упражнениями и риском смерти в общем и от различных заболеваний.

Результаты показали, что люди, которые занимались спортом в течение жизни, имели риск смерти от всех видов болезней на 29-36% ниже, чем те, кто никогда не занимался спортом. Те же, кто начал практиковать физические нагрузки после 40 лет, имели показатели от 32 до 35%. Больше всего начало активной жизни сказалось на рисках смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В первом случае показатели снизились на 43% по сравнению с пассивной частью выборки, во второй - на 16%.

По мнению кардиолога Эвелины Грейвер (Evelina Grayver), которая не принимала участия в исследовании, работа совсем не говорит о том, что до 40 можно пренебрегать физическими нагрузками. Она считает, что непрерывные упражнения в течение всей жизни имеют свои выгоды, о которых могут рассказать будущие исследования.