Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины
Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch
Рейтинг Украины от Fitch отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски, отмечает агентство.
В Fitch отметили, что своевременное выполнение условий новой программы с Международным валютным фондом имеет ключевое значение для получения внешнего финансирования, поддержки прогресса в области макроэкономической стабильности и смягчения уязвимостей, которые уже существуют.
В пресс-релизе указано, что в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. На обслуживание внешнего госдолга в этом году пойдет $ 4,3 млрд, а на погашение - $ 1,7 млрд в 2019-м и примерно по $ 2,4 млрд в 2020-2021 годах.
Читайте также: Дорасти до Африки. Врут ли международные рейтинги о месте Украины
- Напомним, в конце апреля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне B- с прогнозом рейтингов "стабильный".
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-