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Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины


фото: REUTERS
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" с прогнозом рейтингов "стабильный"

Об этом говорится в сообщении на сайте Fitch

Рейтинг Украины от Fitch отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски, отмечает агентство.

В Fitch отметили, что своевременное выполнение условий новой программы с Международным валютным фондом имеет ключевое значение для получения внешнего финансирования, поддержки прогресса в области макроэкономической стабильности и смягчения уязвимостей, которые уже существуют.

В пресс-релизе указано, что в 2019-2020 годах потребности Украины во внешнем финансировании будут высокими. На обслуживание внешнего госдолга в этом году пойдет $ 4,3 млрд, а на погашение - $ 1,7 млрд в 2019-м и примерно по $ 2,4 млрд в 2020-2021 годах.

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