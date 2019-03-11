Facebook подал в суд на украинских программистов. Их обвиняют в краже данных через тесты и викторины
Об этом пишет The Verge.
Как следует из материалов дела, Глеб Случевский и Андрей Горбачев в 2017- 2018 годах рекламировали на страницах Facebook тесты и викторины с броскими названиями, как: "Кто вы из современных вампиров?", "Кто ваш двойник из прошлого?", " Есть ли у вас королевская кровь?".
Для прохождения тестов пользователю предлагалось установить плагин - при этом утверждалось, что он не собирает никакой информации о пользователе, однако на самом деле это было не так.
В результате Случевский и Горбачев собрали данные около 63 тысяч пользователей - открытую информацию их профилей, а также некоторую закрытую - например, списки друзей.
Как отмечает The Verge, программистам удалось организовать такую схему, поскольку соцсеть предоставила им специальный доступ для разработчиков приложений.
В Facebook отключили этот доступ осенью 2018 года, после того как алгоритмы по поиску подозрительных приложений обнаружили тесты украинских разработчиков.
В судебных документах говорится, что соцсеть оценила ущерб от деятельности Горбачева и Случевского на более чем $ 75 тыс.
Аналогичный иск Facebook подал на прошлой неделе против четырех китайских компаний, которые, вероятно, продавали фальшивые аккаунты и данные о пользователях.
В обоих случаях ответчики находятся за пределами США, поэтому вряд ли понесут какую-то ответственность за свои действия, отмечает The Verge.
"Но подобные иски дают Facebook возможность защититься от нападок в недостаточном обеспечении безопасности и конфиденциальности, показывая, что пользователи становятся жертвами хакеров - а не самой платформы", - пишет издание.
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