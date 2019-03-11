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ЦИК выделила почти 43 млн грн для работы 7 избирательных округов

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий для 7 территориальных избирательных округов на общую сумму более 42 млн грн

Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Центризбирком утвердил единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 42 млн 794 тыс. 402 грн, говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом на 11 марта 2019 года ЦИК утвердила единые сметы расходов ОИК 187 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных президентских выборов.

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