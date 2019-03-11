Боль в спине, гастрит и плохое зрение. У осужденного по делу "украинских диверсантов" Захтея ухудшилось состояние

11 марта, 2019, 17:03

У осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея ухудшилось зрение и обострились хронические заболевания

Об этом "Крым.Реалии" сообщила его жена Оксана Захтей.

"Боли в спине, гастрит, гайморит ... Мази от боли в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают. Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не больше. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад ", - сказала она.

По ее словам, Захтей потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение.