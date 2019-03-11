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Боль в спине, гастрит и плохое зрение. У осужденного по делу "украинских диверсантов" Захтея ухудшилось состояние


фото: tass
У осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея ухудшилось зрение и обострились хронические заболевания

Об этом "Крым.Реалии" сообщила его жена Оксана Захтей.

"Боли в спине, гастрит, гайморит ... Мази от боли в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают. Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не больше. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад ", - сказала она.

По ее словам, Захтей потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение.

  • 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском изоляторе Лефортово, позже вернули в Крым.
  • Власти Украины опровергает обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб. Те, в свою очередь, заявляют, что Захтей вместе с еще одним задержанным гражданином Украины, Евгением Пановым, были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
  • Под давлением Захтей признал свою "вину" и заключил досудебное соглашение со следствием.
  • В августе Захтей отказался от российского гражданства, обвинив оккупантов в фальшивых обвинениях в свой адрес. Перед этим он одновременно имел гражданство двух стран: Украины и России.
  • Несмотря на это, российские оккупанты выдвинули Захтею новое обвинение - в незаконном получении гражданства их страны.
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