Боевик "ЛНР" сдался СБУ и слил российских кураторов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В спецслужбе установили, что на началу 2016 года жители Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала он служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в 4-й отдельной мотострелковой бригаде, говорится в сообщении.
По показаниям перебежчика, командирами обоих подразделений были кадровые военные ВС РФ. В частности, один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск.
После физических издевательств и моральных унижений от "руководящего состава", боевик осознал ошибочность своего решения и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Его задержали при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины, уточнили в СБУ.
Сейчас открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях российских военных и пророссийских боевиков в ОРДЛО.
СБУ обнародовала видео признание боевика.
- Напомним, в декабре 2018 года СБУ разоблачила попытки вербовки представителями "ЛНР" осужденных , переданных для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений. Оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных трех человек, завербованных так называемым МГБ "ЛНР".
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