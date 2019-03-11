Боевик "ЛНР" сдался СБУ и слил российских кураторов

11 марта, 2019, 14:04

Перебежчик из "ЛНР" предоставил очередные доказательства участия российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе установили, что на началу 2016 года жители Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала он служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в 4-й отдельной мотострелковой бригаде, говорится в сообщении.

По показаниям перебежчика, командирами обоих подразделений были кадровые военные ВС РФ. В частности, один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск.

После физических издевательств и моральных унижений от "руководящего состава", боевик осознал ошибочность своего решения и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Его задержали при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины, уточнили в СБУ.

Сейчас открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях российских военных и пророссийских боевиков в ОРДЛО.

СБУ обнародовала видео признание боевика.