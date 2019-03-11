75% пассажиров киевского метро не пользуются жетонами

11 марта, 2019, 15:03

Почти три четверти пассажиров киевского метро уже не используют жетонов

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"С возможностью оплаты карточкой метро со скидками, бесконтактной банковской картой, проездными или электронной билетом, жетоны выводятся из обращения. Почти 75% пассажиров их уже не используют ", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что жетоны как средство оплаты в столичном метро начали использовать 25 лет назад.

До этого в течение 30 лет в турникеты бросали по 5, а затем 15 копеек, а на переходный период между монетами и жетонами использовали бумажные билеты.