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75% пассажиров киевского метро не пользуются жетонами


фото: ictv
Почти три четверти пассажиров киевского метро уже не используют жетонов

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"С возможностью оплаты карточкой метро со скидками, бесконтактной банковской картой, проездными или электронной билетом, жетоны выводятся из обращения. Почти 75% пассажиров их уже не используют ", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что жетоны как средство оплаты в столичном метро начали использовать 25 лет назад.

До этого в течение 30 лет в турникеты бросали по 5, а затем 15 копеек, а на переходный период между монетами и жетонами использовали бумажные билеты.

 

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