Из-за мощного урагана в Польше без электричества 150 тыс. человек

10 марта, 2019, 17:53

Из-за сильного урагана в Польше без электроснабжения остались около 150 тыс. пользователей

Об этом сообщает "Укринформ".

Сильные ураганы пронеслись по Польше вечером 9 марта и ночью 10 марта. В результате непогоды пострадали три человека, сорвано много линий электропередач, повреждено более 100 крыш зданий, повалены сотни деревьев.

По информации пожарной службы, два человека пострадали в результате падения дерева на автомобиль в северо-западной части Польши, а один - от падения дерева близ Варшавы. За сутки спасатели более 2 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

По состоянию на утро воскресенья около 150 тыс. пользователей в Польше лишены электроэнергии. В субботу вечером правительственный центр безопасности Польши рассылал смс-сообщения с предупреждением о непогоде и рекомендациями не выходить без надобности из дома.