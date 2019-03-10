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Из-за мощного урагана в Польше без электричества 150 тыс. человек


фото: ukrinform.ua
Из-за сильного урагана в Польше без электроснабжения остались около 150 тыс. пользователей

Об этом сообщает "Укринформ".

Сильные ураганы пронеслись по Польше вечером 9 марта и ночью 10 марта. В результате непогоды пострадали три человека, сорвано много линий электропередач, повреждено более 100 крыш зданий, повалены сотни деревьев.

По информации пожарной службы, два человека пострадали в результате падения дерева на автомобиль в северо-западной части Польши, а один - от падения дерева близ Варшавы. За сутки спасатели более 2 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

По состоянию на утро воскресенья около 150 тыс. пользователей в Польше лишены электроэнергии. В субботу вечером правительственный центр безопасности Польши рассылал смс-сообщения с предупреждением о непогоде и рекомендациями не выходить без надобности из дома.

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