Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании

10 марта, 2019, 14:25

Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса - свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования

Кроме того, чтобы все эти документы были доступны и для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля, передает пресс-служба Минобразования.

"Мы начали реформу" Новая украинская школа ", в сентябре 2019 уже два класса - первый и второй - учиться по новому стандарту, с подготовленными учителями и в новом образовательном пространстве. Мы инвестируем в оборудование естественно-математических кабинетов и формируем сеть опорных школ для подготовки к реформе на следующих уровнях образования. Однако есть ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступны. У нас каждый год растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Теперь такая возможность появится ", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Как отмечается, постановлением впервые предусмотрено документ единого образца после завершения начальной школы.

Сейчас его выдавать непосредственно школьникам, однако планируется, что все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу (ЕДЕБО).

"Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение", - отмечается в пресс-релизе.