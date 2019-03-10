Второй сезон "Убивая Еве": Героиня Сандры О сходит с ума в новом трейлере
10 марта, 2019, 16:22
BBC America показал новый трейлер следующего сезона популярного британского сериала по романам Люка Дженнингса
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Entertainment Weekly.
В центре сюжета - жестокая психопатка Вилланель, известная как Оксана Воронцева, которую завербовали российские спецслужбы для выполнения заказных убийств для России. Разыскивать ее поручено аналитику из MI6 Еве Поластри.
В конце первого сезона Вилланель убегает с серьезной раной в животе. А во втором сезоне обе возобновляют охоту друг на друга.
Однако босс Евы в новом сезоне не очень пытается помочь героине схватить преступницу. К тому же, травма после последней встречи переворачивает ее жизнь с ног на голову.
"Такое ощущение, что я схожу с ума", - говорит Ева.
Премьера нового сезона состоится 7 апреля.
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-