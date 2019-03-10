Второй сезон "Убивая Еве": Героиня Сандры О сходит с ума в новом трейлере

10 марта, 2019, 16:22

BBC America показал новый трейлер следующего сезона популярного британского сериала по романам Люка Дженнингса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Entertainment Weekly.

В центре сюжета - жестокая психопатка Вилланель, известная как Оксана Воронцева, которую завербовали российские спецслужбы для выполнения заказных убийств для России. Разыскивать ее поручено аналитику из MI6 Еве Поластри.

В конце первого сезона Вилланель убегает с серьезной раной в животе. А во втором сезоне обе возобновляют охоту друг на друга.

Однако босс Евы в новом сезоне не очень пытается помочь героине схватить преступницу. К тому же, травма после последней встречи переворачивает ее жизнь с ног на голову.

"Такое ощущение, что я схожу с ума", - говорит Ева.

Премьера нового сезона состоится 7 апреля.