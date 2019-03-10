//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Порошенко поздравил Пидручного с золотом ЧМ


фото: REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского биатлониста Дмитрия Пидручного с победой на чемпионате мира

Об этом Петр Порошенко написал в twitter.

"Историческая победа! Тернополянин Дмитрий Пидручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой! Вперед к новым вершинам!" - написал Порошенко .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

10 марта, 2019 воскресенье

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать