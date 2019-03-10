Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Порошенко поздравил Пидручного с золотом ЧМ
10 марта, 2019, 22:27
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского биатлониста Дмитрия Пидручного с победой на чемпионате мира
Об этом Петр Порошенко написал в twitter.
"Историческая победа! Тернополянин Дмитрий Пидручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой! Вперед к новым вершинам!" - написал Порошенко .
Историческая победа!- Петр Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2019 г.
Тернополянин Дмитрий Пидручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой! Вперед к новым вершинам! #GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44
- Напомним, 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
- Украинец Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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