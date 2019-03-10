Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Порошенко поздравил Пидручного с золотом ЧМ

10 марта, 2019, 22:27

Об этом Петр Порошенко написал в twitter.

"Историческая победа! Тернополянин Дмитрий Пидручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой! Вперед к новым вершинам!" - написал Порошенко .

Историческая победа!



Тернополянин Дмитрий Пидручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.



Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой! Вперед к новым вершинам! #GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44 - Петр Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2019 г.