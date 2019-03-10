Вместо Бена Аффлека. Обнародованы имена вероятных исполнителей роли Бэтмена

10 марта, 2019, 11:37

В сети опубликовали имена претендентов на роль молодого Брюса Уэйна

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Geeks WorldWide.

В сети появился перечень актеров, которые могут сыграть роль молодого Брюса Уэйна в новом "Бэтмене".

Так, звездная роль может достаться Джеку Рейнору, Александру Людвигу, Джеку О'Коннеллу, Аарону Тейлору-Джонсону или Николас Холту. Именно эти кандидатуры рассматривают продюсеры.

Сейчас информация не подтверждена.

Новый фильм о Бэмена от режиссера Мэтта Ривза должен выйти в 2021 году.