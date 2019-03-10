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В Виннице 11-летняя девочка погибла из-за падения дерева


фото: vezha.vn.ua
В Виннице на 11-летнюю девочку упало дерево, ребенок умер в карете скорой помощи

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Следствием Левобережного отделения полиции Виннице открыто уголовное производство по факту гибели 10 марта 11-летней винничанки в результате падения дерева. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции и экспертами проведено первоочередные следственные действия.

По информации правоохранителей, трагедия произошла 10 марта по улице Ватутина, недалеко Восточного автовокзала. В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.

Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках расследования уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

 

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