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В Карпатах перевернулся пассажирский Sprinter. Один человек погиб

На трассе "Киев-Чоп" (М-06), между населенными пунктами Козева-Орява, произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes Sprinter, который съехал с дороги и перевернулся

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на львовский портал Варта1 .

Это горная часть трассы, проходящей через Сколевский район Львовской области.

Отрезок "Стрый-Мукачево".

В результате аварии, два человека госпитализированы в больницу, один человек погиб.

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