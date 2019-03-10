В Карпатах перевернулся пассажирский Sprinter. Один человек погиб
10 марта, 2019, 07:25
На трассе "Киев-Чоп" (М-06), между населенными пунктами Козева-Орява, произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes Sprinter, который съехал с дороги и перевернулся
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на львовский портал Варта1 .
Это горная часть трассы, проходящей через Сколевский район Львовской области.
Отрезок "Стрый-Мукачево".
В результате аварии, два человека госпитализированы в больницу, один человек погиб.
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