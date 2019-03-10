В горах у Богородчан фотоловушка спасла от гибели дикого кота
10 марта, 2019, 12:31
Егерь Солотвинского лесхоза Александр Гаванюк спас жизнь лесном коту
Спасти лесного кота помогла фотоловушки, которая зафиксировала, как животное попало в капкан браконьера, сообщает пресс-служба Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
С помощью фотоловушек специалисты наблюдают за питанием зверей на подкормных площадках. Фотоловушки как днем, так и ночью "следят" за перемещением автомобилей и людей в лесных массивах. Часто они являются незаменимыми помощниками в фиксировании действий браконьеров, ведь в режиме онлайн отправляют фото и видео на мобильные телефоны рейдовых бригад, которым удается оперативно реагировать на попытки незаконной охоты.
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