В этот день, семь лет назад, нашли искалеченную Оксану Макар

10 марта, 2019, 12:07

9 марта 2012 года в Николаеве трое парней изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом один из них задушил ее. Стремясь избавиться от тела, они отнесли его на строительную площадку, где бросили в яму с мусором и подожгли. Но Оксана выжила и была найдена на следующий день случайным прохожим

У нее было обожжено около 55% поверхности тела. За три недели девушка умерла в Донецком ожоговом центре, напоминает проект Этот день в истории .

Традегия Оксаны Макар и связанное с ней расследования, наряду с событиями во Врадиевке, делами Мазурка и семьи Павличенко, стала одним из символов деятельности правоохранительной и судебной системы в правление Януковича.

9 марта 19-летняя Оксана приехала из поселка Луч в Николаев и вечером в кафе "Рыбка" подсела к компании парней, один из которых был ее знакомым. После совместного распития спиртных напитков компания пошла на квартиру к Максиму Присяжнюку, где один из парней - Евгений Краснощек - воспользовавшись беспомощным состоянием выпившей Оксаны, изнасиловал ее. По версии проведенного впоследствии следствия девушку изнасиловали и другие двое парней. Испугавшись угроз Оксаны о заявлении в милицию, Краснощек задушил девушку. Через полчаса оказалось, что девушка жива, и Краснощек задушил ее повторно. Затем втроем отнесли девушку на заброшенную недостроенную поликлинику в центре Николаева и бросили в подвале в яму с мусором, после чего подожгли наволочки, в которые было завернуто тело жертвы.

Но Оксана Макар выжила. У нее было обожжено около 55% поверхности тела, причем многие ожогов до костей - 3-го и 4-й степеней. Она могла говорить и назвала людей, которые пытались ее убить. Ее доставили в областной центр термической травмы в городской больнице Николаева.

12 марта девушке ампутировали правую руку, на следующий день - стопы, 15 марта ввели в состояние медикаментозного сна и перевели на искусственное вентилирование легких, а 16-го перевезли в Донецкий ожоговый центр. 18 марта в Оксаны обнаружили воспаление легких, началось из-за переохлаждения, и в четверг утром 29 марта 2012 Оксана Макар умерла.

В тот же день, когда было найдено Оксану Макар, трое подозреваемых, которых назвала девушка, были арестованы.

Один из них признался в преступлении, взяв всю вину на себя, и 11 марта двое других были освобождены из-под ареста на подписку о невыезде. Тогда же местные журналисты сообщили, что один из отпущенных подозреваемых - сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации, а второй - якобы сын бывшего прокурора Центрального района Николаева. Из-за этого дело получило широкую огласку в социальных сетях и СМИ, и 13 марта в Николаеве под прокуратурой города состоялся митинг, на котором кастрировали и сожгли чучело преступника.

В тот же день Максим Присяжнюк (усыновленный ребенок бывшей главы Еланецкой РГА) и Артем Погосян были снова задержаны и взяты под стражу. 15 марта на митинг против беззакония и в поддержку Оксаны Макар состоялись в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Донецке, Львове, Луцке, Сумах.

22 марта из-за нарушения, допущенные при расследовании преступлений, совершенных в отношении Оксаны Макар, к ответственности привлечены 9 руководителей подразделений внутренних дел в Николаевской области, а также ряд работников органов прокуратуры Николаевской области. 29 марта уголовное дело Оксаны Макар переквалифицировали со статьи о покушении на убийство на статью об умышленном убийстве. 25 апреля дело было передано в Центральный районный суд Николаева. Подозреваемым предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием по предварительному сговору группой лиц и изнасилование с тяжкими последствиями".

12 июня 2012 прошло первое заседание суда. Евгений Краснощек и Максим Присяжнюк - признали свою вину частично, тогда как Погосян вину признать отказался.

27 ноября 2012 Центральный районный суд Николаева признал обвиняемых виновными по всем пунктам обвинения (изнасилование и убийство совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), и приговорил Евгения Краснощека к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, Максима Присяжнюка - к наказанию в виде 15 лет лишения свободы, Артема Погосяна - к наказанию в виде 14 лет лишения свободы.