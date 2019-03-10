Украинский чемпион победно вернулся на ринг после длительного перерыва

10 марта, 2019, 15:19

Экс-чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк вернулся на ринг после полуторалетнего перерыва и одержал победу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в калифорнийском городе Орандж (США) Тарас Шелестюк одержал победу над мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом.

Бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) продлился все восемь отведенных раундов. В четвертой трехминутке украинец отправил соперника в нокдаун. Судьи единогласно отдали победу Шелестюку - 80:71, 80:71, 80:71.

Это первый бой украинца после полуторалетней паузы. Тарас Шелестюк является чемпионом мира среди любителей 2011 года. На профессиональном ринге он выиграл все свои 17 боев.