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Супрун разъяснила, как правильно пить воду


фото: phys.org
Чай или кофе не заменяют чистую воду, поскольку она переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы

Об этом у себя на Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания, памяти и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду ... Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость - скорее всего это жажда ", - написала Супрун.

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"Часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или лакоминкой. А это - лишние калории и дополнительный сахар для нас вредно", - добавила она.

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Вместе с тем, по словам и.о. министра, стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций.

"И слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то", - предупредила Супрун .

  • Перед этим и.о. министра сообщила, что антибиотики без рецепта больше не будут.
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