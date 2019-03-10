Рэдклифф убегает из тюрьмы в новом фильме. Первые фотографии со съемок "Побега из Претории"
10 марта, 2019, 10:36
В сети появились первые фотографии со съемок картины, главную роль в котором исполняет Дэниэл Рэдклифф
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Daily Mail.
В сети появились фотографии со съемок нового фильма, главную роль в котором исполняет актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе.
На фото, попавшие в сеть, Рэдклифф появился в образе юноши с 70-х - он одет в полосатую футболку и светлые джинсы-клеш, его образ дополняют очки, бейсболка, длинные волосы, усы и борода.
В новом фильме "Побег из Претории" британский актер играет активиста Тима Дженкина, который в 1970-х попал в тюрьму ЮАР за борьбу с расовой дискриминацией.
По сюжету, герой Рэдклиффа сбежит из тюрьмы, изготовив из дерева 14 ключей от тюремных дверей.
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