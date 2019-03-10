"Сто лет одиночества" станут сериалом
10 марта, 2019, 12:58
Сервис Netflix приобрел права на экранизацию книги Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества"
Роман адаптируют в сериал, передает Буквоед .
"Это первый и единственный раз за более чем 50 лет, когда его семья решила экранизировать книгу", - рассказали в компании.
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В то же время финансовые подробности соглашения не разглашаются.
Вице-президент по испаноязычных адаптации Netflix Франциско Рамос только пообещал, что снимут сериал в Колумбии и над ним работать "лучшие таланты Латинской Америки".
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- Классик ушел из жизни весной 2014 года .
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