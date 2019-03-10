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"Сто лет одиночества" станут сериалом


фото: behance.net
Сервис Netflix приобрел права на экранизацию книги Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества"

Роман адаптируют в сериал, передает Буквоед .

"Это первый и единственный раз за более чем 50 лет, когда его семья решила экранизировать книгу", - рассказали в компании.

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В то же время финансовые подробности соглашения не разглашаются.

Вице-президент по испаноязычных адаптации Netflix Франциско Рамос только пообещал, что снимут сериал в Колумбии и над ним работать "лучшие таланты Латинской Америки".

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