"Нацкорпус" заявил об исчезновении 5 активистов в Черкассах
10 марта, 2019, 20:10
"Национальный корпус" заявил об исчезновении в Черкассах пяти активистов после столкновений с правоохранителями 9 марта
Об этом сообщает "Нацкорпус-Черкасчина" в Facebook .
"Полиция сообщает только о двух задержанных, дома у которых проходят обыски - Дмитрие Кухарчуке и Антоне Братко. Где остальные пять человек - мы не знаем, поэтому говорим об похищении. Однако их авто находится на территории райотдела (Пастеровская, 104) ", - написали представители" Нацкорпуса".
- Напомним, 9 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители "Национального корпуса", которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах, будут наказаны.
- 9 марта после выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену, произошли столкновения с полицией.
- 10 марта в полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта в Черкассах.
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