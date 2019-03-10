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"Нацкорпус" заявил об исчезновении 5 активистов в Черкассах


фото: facebook
"Национальный корпус" заявил об исчезновении в Черкассах пяти активистов после столкновений с правоохранителями 9 марта

Об этом сообщает "Нацкорпус-Черкасчина" в Facebook .

"Полиция сообщает только о двух задержанных, дома у которых проходят обыски - Дмитрие Кухарчуке и Антоне Братко. Где остальные пять человек - мы не знаем, поэтому говорим об похищении. Однако их авто находится на территории райотдела (Пастеровская, 104) ", - написали представители" Нацкорпуса".

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