"Нацкорпус" заявил об исчезновении 5 активистов в Черкассах

10 марта, 2019, 20:10

"Национальный корпус" заявил об исчезновении в Черкассах пяти активистов после столкновений с правоохранителями 9 марта

Об этом сообщает "Нацкорпус-Черкасчина" в Facebook .

"Полиция сообщает только о двух задержанных, дома у которых проходят обыски - Дмитрие Кухарчуке и Антоне Братко. Где остальные пять человек - мы не знаем, поэтому говорим об похищении. Однако их авто находится на территории райотдела (Пастеровская, 104) ", - написали представители" Нацкорпуса".