Несмотря на "десанты батюшек" и спортсменов община на Волыни перешла из Московского патриархата в ПЦУ. "Гости" опустошили сейф и забрали церковный микроавтобус

10 марта, 2019, 10:43

В селе Скобелка Гороховского района Волынской области готовятся к первой службы в составе Православной церкви Украины (ПЦУ) и проводят инвентаризацию

При этом вновь религиозная община так и не получила ключей от храма от бывшего настоятеля Назария Филипповича, информирует Еспресо.TV со ссылкой на издание Район.Горохив .

Изменения в устав "Свято-Николаевской общины Украинской православной церкви" села Скобелка в новой редакции зарегистрировали 7 марта.

"В дальнейшем, несмотря на сопротивление священника и 35 радикальных сторонников УПЦ, представители ПЦУ зашли в храм, сменили замки и провели первое Богослужение в храме", - прокомментировали правоохранители, обеспечивающих общественный порядок.

После богослужения избрали новых старосту и кассира и приступили к инвентаризации.

По сей день скобелчаны шли с 20 января, когда на церквоному дворе состоялось первое приходское собрание. Тогда в поддержку настоятеля приехали представители духовенства УПЦ МП и молодые люди спортивного телосложения.

Как рассказал Район.Горохив сельский голова Михаил Цуцман, в церкви был полностью пустой сейф, отсутствует антиминс (посвящена платок с зашитой частицей мощей святых на престоле в православных церквях, на которой совершается во время Литургии таинство Евхаристии, без антиминса нельзя служить литургии) и некоторое мелочь из церковной утвари.

На данный выясняется, где знаходититься бус, который община приобрела для церковных нужд. Инвентаризация культурных и художественных ценностей продолжается.

Сверку проведут в соответствии со списками, которые заключили представители отделов культуры Волынской ОГА и Гороховского РГА, работавших в храме после событий 20 января. Ведь Свято-Николаевская церковь является памятником архитектуры национального значения, а ответственным за сохранность имущества в таких случаях настоятель церкви.