Несмотря на "десанты батюшек" и спортсменов община на Волыни перешла из Московского патриархата в ПЦУ. "Гости" опустошили сейф и забрали церковный микроавтобус
При этом вновь религиозная община так и не получила ключей от храма от бывшего настоятеля Назария Филипповича, информирует Еспресо.TV со ссылкой на издание Район.Горохив .
Изменения в устав "Свято-Николаевской общины Украинской православной церкви" села Скобелка в новой редакции зарегистрировали 7 марта.
"В дальнейшем, несмотря на сопротивление священника и 35 радикальных сторонников УПЦ, представители ПЦУ зашли в храм, сменили замки и провели первое Богослужение в храме", - прокомментировали правоохранители, обеспечивающих общественный порядок.
После богослужения избрали новых старосту и кассира и приступили к инвентаризации.
По сей день скобелчаны шли с 20 января, когда на церквоному дворе состоялось первое приходское собрание. Тогда в поддержку настоятеля приехали представители духовенства УПЦ МП и молодые люди спортивного телосложения.
Как рассказал Район.Горохив сельский голова Михаил Цуцман, в церкви был полностью пустой сейф, отсутствует антиминс (посвящена платок с зашитой частицей мощей святых на престоле в православных церквях, на которой совершается во время Литургии таинство Евхаристии, без антиминса нельзя служить литургии) и некоторое мелочь из церковной утвари.
На данный выясняется, где знаходититься бус, который община приобрела для церковных нужд. Инвентаризация культурных и художественных ценностей продолжается.
Сверку проведут в соответствии со списками, которые заключили представители отделов культуры Волынской ОГА и Гороховского РГА, работавших в храме после событий 20 января. Ведь Свято-Николаевская церковь является памятником архитектуры национального значения, а ответственным за сохранность имущества в таких случаях настоятель церкви.
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