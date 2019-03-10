Начался новый набор в Силы спецопераций

10 марта, 2019, 14:38

Силы специальных операций ВС Украины проводят набор кандидатов на IX Квалификационный курс УСН

К участию в курсе приглашаются действующие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые проходят военную службу по контракту в возрасте до 40 лет, информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу командование Силы специальных операций ВС Украины.

"Силы специальных операций ВС Украины отличаются не только высокими требованиями по отбору кандидатов на службу - отбор проходят только 10% кандидатов, но и подготовкой личного состава. В УСН попадают высокомотивированные, стрессоустойчивые и опытные военные", - отмечается в сообщении военных.

Подготовка проводится по новейшей программе, разработанной по стандартам НАТО.

Длительность курса составляет 7 месяцев.

Успешное прохождение Курса гарантирует назначение на должности в подразделения специального назначения сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Узнать больше можно по этой ссылке.

Подать заявку - ЗДЕСЬ.

По вопросам, относительно прохождения курса обращаться по телефонам: (094) 440-31-38, (093) 440-31-38.