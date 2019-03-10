На Львовщине вспыхнул масштабный пожар на свалке

10 марта, 2019, 16:49

10 марта в Новояворовске Львовской области произошел пожар на свалке, огнем охвачено 0,8 га

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. Отмечается, что процесс ликвидации пожара затруднен из-за проблем с пополнением запасов воды, поскольку ближайший источник воды находится на расстоянии около 1 км.

К ликвидации пожара привлечены 22 пожарных и 3 единицы специальной техники.