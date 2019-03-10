//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Львовщине вспыхнул масштабный пожар на свалке


фото: dsns.gov.ua
10 марта в Новояворовске Львовской области произошел пожар на свалке, огнем охвачено 0,8 га

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. Отмечается, что процесс ликвидации пожара затруднен из-за проблем с пополнением запасов воды, поскольку ближайший источник воды находится на расстоянии около 1 км.

К ликвидации пожара привлечены 22 пожарных и 3 единицы специальной техники.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

10 марта, 2019 воскресенье

9 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать