Медведчук и Сурков ненавидят друг друга и на этих выборах поддерживают разных кандидатов в президенты - Фейгин

10 марта, 2019, 22:35

Кум российского президента Виктор Медведчук и штатный помощник руководителя РФ Владислав Сурков жестко конкурируют между собой на Донбассе, а также на президентских выборах 2019

Об этом заявил московский правозащитник Марк Фейгин в эфире еженедельной аналитической программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Сурков, ненавидящий Медведчука, борется с ним за влияние на украинскую политику, потому что это и деньги, это и власть, это и известная эксклюзивность и приоритетность в принятии решений по Украине. Соответственно, у них разные кандидаты - у одного Бойко, у другого Вилкул", - пояснил он.

Однако, по словам Фейгина, Лубянка не любит Суркова "из-за его чеченского происхождения", а также из-за "близости к Рамзану Кадырова".

При этом Сурков, как отметил оппозиционер, вопреки информации в СМИ "никуда не уходил" с российской политической арены. А создавать интриги вокруг своей персоны - свойственный ему стиль.

"Это его актерство. Вы знаете, что он училище культуры заканчивал? Он актером работал некоторое время. Мало кто об этом знает", - подчеркнул Фейгин.

В Украине, по словам правозащитника, Сурков финансирует и контролирует отдельных депутатов Верховной Рады, некоторые политические партии и масс-медиа. Какие именно, Фейгин, однако, не уточнил.