Медведчук и Сурков ненавидят друг друга и на этих выборах поддерживают разных кандидатов в президенты - Фейгин
Об этом заявил московский правозащитник Марк Фейгин в эфире еженедельной аналитической программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .
"Сурков, ненавидящий Медведчука, борется с ним за влияние на украинскую политику, потому что это и деньги, это и власть, это и известная эксклюзивность и приоритетность в принятии решений по Украине. Соответственно, у них разные кандидаты - у одного Бойко, у другого Вилкул", - пояснил он.
Однако, по словам Фейгина, Лубянка не любит Суркова "из-за его чеченского происхождения", а также из-за "близости к Рамзану Кадырова".
При этом Сурков, как отметил оппозиционер, вопреки информации в СМИ "никуда не уходил" с российской политической арены. А создавать интриги вокруг своей персоны - свойственный ему стиль.
"Это его актерство. Вы знаете, что он училище культуры заканчивал? Он актером работал некоторое время. Мало кто об этом знает", - подчеркнул Фейгин.
В Украине, по словам правозащитника, Сурков финансирует и контролирует отдельных депутатов Верховной Рады, некоторые политические партии и масс-медиа. Какие именно, Фейгин, однако, не уточнил.
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