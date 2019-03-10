Как Путин на коня со стульчика залезал: в сети смеются над кремлевским мачо
Этот фрагмент сейчас можно посмотреть в Twitter и на YouTube.
Инцидент произошел во время посещения Путиным 1-го оперативного полка полиции Главного управления МВД РФ по Москве.
Хорошо видно, что чтобы подняться и сесть на коня, российский президент использует обычную армейскую табуретку.
# владимирвладимирыч табуретки с собой возить или ему их на местах выдают? pic.twitter.com/QPuq33Ohio- Абрам Иванов (@mumm_twit) 7 марта 2019 г.
Пользователи интернета сразу начали живо комментировать эпизод.
Вот некоторые из характерных высказываний:
"Скамейку с собой возит или ему их на месте выдают?";
"Да он старый и больной весь. Чего вы от него хотите?";
"Немцов, убитый им, с земли запрыгнул бы".
Но на этом неожиданности не закончились. Когда Путин все-таки влез на коня и развернулся лицом к женщинам в форме, животное стало пятиться и повезло его в противоположную сторону, пока его не остановила сотрудница манежа.
- Как уже неоднократно замечали журналисты и фотокорреспонденты, на встречи с иностранными гостями руководитель РФ часто надевает специально изготовленные для него ботинки с неестественно высокими, как для мужчин, каблуками.
- То же самое практикует российский премьер Дмитрий Медведев. Правда однажды, еще при его президентстве, в то время как он, стоя на подставке, принимал военный парад на Красной площади, политик споткнулся и на мгновение стал "меньше ростом".
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-