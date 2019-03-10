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Как Путин на коня со стульчика залезал: в сети смеются над кремлевским мачо

В объектив кремлевской телевизионной хроники попали кадры того, как бессменный президент России Владимир Путин влезает на коня, чтобы верхом поздравить женщин с праздником 8 марта

Этот фрагмент сейчас можно посмотреть в Twitter и на YouTube.

Инцидент произошел во время посещения Путиным 1-го оперативного полка полиции Главного управления МВД РФ по Москве.

Хорошо видно, что чтобы подняться и сесть на коня, российский президент использует обычную армейскую табуретку.

Пользователи интернета сразу начали живо комментировать эпизод.

Вот некоторые из характерных высказываний:

"Скамейку с собой возит или ему их на месте выдают?";

"Да он старый и больной весь. Чего вы от него хотите?";

"Немцов, убитый им, с земли запрыгнул бы".

Но на этом неожиданности не закончились. Когда Путин все-таки влез на коня и развернулся лицом к женщинам в форме, животное стало пятиться и повезло его в противоположную сторону, пока его не остановила сотрудница манежа.

  • Как уже неоднократно замечали журналисты и фотокорреспонденты, на встречи с иностранными гостями руководитель РФ часто надевает специально изготовленные для него ботинки с неестественно высокими, как для мужчин, каблуками.
  • То же самое практикует российский премьер Дмитрий Медведев. Правда однажды, еще при его президентстве, в то время как он, стоя на подставке, принимал военный парад на Красной площади, политик споткнулся и на мгновение стал "меньше ростом".
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