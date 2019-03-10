France 24: через известное движение в Facebook женщины могут озвучивать свои проблемы

10 марта, 2019, 19:52

В международный женский день в Париже состоялась акция. Она началась в 15:40 на Площади Республики и была посвящена движению за права женщин

Почему именно такое время? По словам участников, именно в это время женщины начинают работать бесплатно. Женщины во всем мире зарабатывают на 26% меньше, чем мужчины.

По словам Салимы Бел Хадж, журналистки France 24, которая следит за этим движением, со времен появления хэштега Ме too в Facebook, женщины стали активнее и свободнее говорить о своих проблемах. Истории из соцсетей консолидируют их и поддерживают на всех континентах и во многих странах.

"С тех пор, как появился хэштег "я тоже", женщины стали более свободно рассказывать о том, что с ними случилось. И также в Европе, вообще все началось в США с этим хэштегом, а потом появилось во Франции, и теперь стало популярным в Африке - хэштег "нам не страшно". На каком-то фестивале в городе Буркина-Фасо женщина, известная актриса, рассказала, что ее изнасиловал продюсер. Поэтому все больше женщин чувствуют, что могут свободно рассказывать о таких вещах. и это все благодаря соцсетям. По хэштегам можно найти любого. Информация доходит до людей гораздо быстрее", - рассказала Салима в программе "Мир на этой неделе" на французском телеканале France24.

В украинском переводе телепроект можно посмотреть на телеканале Эспрессо каждое воскресенье в 21:00.